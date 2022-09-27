بأمر ملكي ..ولي العهد السعودي رئيسا لمجلس الوزراء

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، أمراً ملكياً يقضي بتكليف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بتولي رئاسة مجلس الوزراء خلفا لوالده الملك سلمان.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية " وأس" أن " سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد يكون رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء".

على أن الأمر الملكي يقضي بأن الجلسات التي يحضرها الملك سلمان ستكون برئاسته، رغم القرار، وفقا لذات المصدر.

وحسب "وأس"، فقد أصدر الملك السعودي أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي.

جدير بالذكر، أنها المرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية أن لا يشغل الملك منصب رئيس مجلس الوزراء.