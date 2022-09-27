"الخضر" يواصلون سلسلتهم الايجابية

فاز المنتخب الوطني بثاني مواجهاته الودية بعد تعلبه على نيجريا بهدفين مقابل هدف.

تباين مردود رفاق محرز طيلة أطوار المواجهة، فبعد بداية موفقة تلقى الحارس زغبة هدفا مبكرا في الدقيقة الثامنة، اربك أشبال بلماضي الذين وجدوا صعوبة كبيرة في اختراق دفاع النسور النيجيرية، واضطروا الانتظار حتى دقيقة 38 أين عدل القائد رياض محرز النتيجة عن طريق ضربة جزاء.

في الشوط الثاني أجرى بلماضي تغييرات باستبدال آدم زرقان الذي كان تائها في وسط الميدان خلال المرحلة الأولى وأخذ مكانة نبيل بن طالب.

في هذا الشوط سيطر محاربو الصحراء على كل مجريات اللعب وخلقوا لأنفسهم بعض الفرص.

لتأتي صاروخية يوسف عطال في الدقيقة 60 والتي رجحت الكفة لصالح "الخضر".

لكن على العموم يجب مراجعة الكثير من الأمور، خاصة بعض الهفوات الدفاعية التي كادت أن تكلف غاليا وأيضا على مستوى الخط الأمامي الفاقد حاليا للنجاعة.

ولا يجب نسيان التنويه بأداء المايسترو بن ناصر، الذي كان أحسن عنصر في اللقاء.