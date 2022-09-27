حجز أزيد من 6 آلاف قرص من المؤثرات العقلية بالعاصمة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن حجز 6600 قرص من المؤثرات العقلية، وتوقيف شخصين مشتبه فيهما، إضافة إلى حجز سلاحين أبيضين محظورين من الحجم الكبير بالعاصمة.

وذكرت مصالح الأمن الوطني، أن فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، عالجت قضية تكوين جمعية أشرار في إطار شبكة منظمة للمتاجرة في المؤثرات العقلية، وحيازة مواد صيدلانية ذات خصائص المؤثرات العقلية لغرض عرضها للبيع على الغير بطريقة غير شرعية، النقل وحيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس (سكاكين كبيرة الحجم) بدون سبب شرعي".

وأضاف أنّ "قضية الحال انطلقت أطوارها تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميًا، بعد تسجيل شجار على مستوى أحد أحياء قطاع الاختصاص، نشب بين مجموعة من الأشخاص كانوا على متن مركبة سياحية بصدد إبرام عملية بيع للمؤثرات العقلية، حيث تم التدخل وفض الشجار مع توقيف شخصين مشتبه فيهما وحجز 6600 قرص مؤثر عقلي، فضلاً عن سلاحين أبيضين محظورين من الحجم الكبير".

وذكر البيان أنه "بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا".

في غضون ذلك، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية زرالدة، من توقيف مروج للأقراص المهلوسة باستخدام دراجة نارية بمحطة الحافلات بزرالدة.

وحدث ذلك بعد تقي عناصر الفرقة لمعلومة تفيد وجود شخص على متن دراجة نارية يحوز على كمية من المؤثرات العقلية على مستوى إحدى محطات الحافلات بإقليم الاختصاص.

عناصر الفرقة تنقلت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميًا إلى عين المكان، وبعد عملية ترصد محكمة، تم توقيف المشتبه فيه وبحوزته سبعة أمشاط ، بها 104 كبسولة مؤثر عقلي، ومبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 2600 دينار، كماكشفت التحريات أنّ المشتبه فيه مسبوق قضائيًا في عدة قضايا.