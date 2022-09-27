زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال-شرق تركيا

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريشتر ولاية أردهان شمال شرقي تركيا، وفق ما افادت به رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد).

و ذكر ذات المصدر، أن مركز الزلزال في قضاء غوله، وعلى عمق 7 كيلومترات تحت الأرض، مشيرا إلى أن سكان ولايتي قارص وأرضروم شعروا بالزلزال.

وفي بيان لاحق، قالت "آفاد" إنها تلقت بلاغات بحدوث خسائر مادية ضيقة النطاق في قضاء غوله، ولفتت الى أن " أعمال التمشيط تتواصل في المنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية ".

جدير بالذكر، أن تركيا تتعرض من حين إلى آخر لزلازل وهزات أرضية قوية، بسبب وقوع البلاد على عدد من الصفائح المتداخلة للقشرة الأرضية.