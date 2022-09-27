الجامعة العربية تدعو لإنهاء المواجهات المسلحة في ليبيا

دعت جامعة الدول العربية إلى إنهاء حالة المواجهات المسلحة العاصمة الليبية طرابلس، وإلى اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المتسببين في هذه الاشتباكات.

الجامعة قالت في بيان، اليوم الثلاثاء ، إنها تابعت "بقلق كبير" الاشتباكات المسلحة العنيفة التي شهدتها مدينة الزاوية الليبية منذ مساء الأحد الماضي، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضراراً بالغة بالممتلكات العامة والخاصة.

وتقدمت الجامعة بالتعازي لعائلات الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للجرحى، مجددةً الدعوة "لجميع الفاعلين" بالسعي الجاد لحقن دماء المدنيين الليبيين، والكف عن ترويعهم، والعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في المدينة.

وخلّفت الاشتباكات التي اندلعت مساء الأحد الماضي، في مدينة الزاوية غرب ليبيا، عن العديد من القتلى والجرحى