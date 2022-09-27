بعد الفوز على نيجيريا .. السيتي يحتفي بمحرز

احتفى النادي الانجليزي مانشستر سيتي باللاعب الجزائري رياض محرز الذي يلعب في صفوفه ، بعد فوز المنتخب الجزائري على نظيره النيجيري في الودية التي جرت اليوم .

وفي تغريدة على الحساب الرسمي للسيتي على تويتر وصف النادي الإنجليزي محرز بـ"ساحر العرب".

وورد في التريدة " ساحر العرب يضع بصمته للمباراة الثانية على التوالي، نجمنا يسجل ويقود الجزائر للفوز وديا على نيجيريا".

وكان الدولي رياض محرز قد أحرز هدف التعادل مع نيجيريا قبل نهاية الشوط الأول من المباراة ، ليأتي هدف الفوز من طرف يوسف عطال الذي أحرز هدفا صاروخيا من على بعد 30 مترا.