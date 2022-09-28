28 سبتمبر 2022
إشتراك دخول
28 سبتمبر 2022 °C

بلماضي : المستوى كان أكثر من مُرضي

رياضة
27 سبتمبر 2022 ()
فاطمة.ب
+ - 0 قراءة

أعرب الناخب الوطني جمال بلماضي ، اليوم الثلاثاء ، عن رضاه التام عن أداء اللاعبين في المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني ونظيره النيجيري.

بلماضي قال في ندوة صحفية عقب المباراة : جئنا اليوم لنواجه فريقا قويا ومعروفا ، لاعبون على مستوى عال، كلهم يلعبون في اندية معروفة في اوروبا ، الاداء كان قوي ، كانت هناك صعوبات، المستوى كان أكثر من مرضي ، لهذا أهنئهم ".

وفي رده على سؤال عما تغير بين وديتي غينيا ونيجيريا ، أشار بلماضي إلى وجود لاعبين ليست لديهم خبرة في صفوف المنتخب الوطني، ولم يسبق لهم اللعب سوية ، وتحدث عن لاعبين   لم يلعبوا كثيرا"

وأوضح الكوتش أن الهدف من المباراة الأولى كان اختبار قدرات اللاعبين الجدد.

هذا وعلق المتحدث على حادثة دخول المناصر إلى أرضية الميدان قائلا : " الشيء السلبي الوحيد هو دخول المناصر الى أرضية الميدان ، الفوضى  أمر غير مقبول".

 وبخصوص بلايلي قال بلماضي إنه يتمنى أتمنى أن تكون معلومة فسخ  عقد بلايلي  مع بريست غير صحيحة، مشيرا إلى أنه "عليه الصبر وأن يحاول فرض نفسه".

 

 

شاركنا برأيك

مواضيع ذات صلة

الأكثر قراءة