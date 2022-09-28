بلماضي : المستوى كان أكثر من مُرضي

أعرب الناخب الوطني جمال بلماضي ، اليوم الثلاثاء ، عن رضاه التام عن أداء اللاعبين في المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني ونظيره النيجيري.

بلماضي قال في ندوة صحفية عقب المباراة : جئنا اليوم لنواجه فريقا قويا ومعروفا ، لاعبون على مستوى عال، كلهم يلعبون في اندية معروفة في اوروبا ، الاداء كان قوي ، كانت هناك صعوبات، المستوى كان أكثر من مرضي ، لهذا أهنئهم ".

وفي رده على سؤال عما تغير بين وديتي غينيا ونيجيريا ، أشار بلماضي إلى وجود لاعبين ليست لديهم خبرة في صفوف المنتخب الوطني، ولم يسبق لهم اللعب سوية ، وتحدث عن لاعبين لم يلعبوا كثيرا"

وأوضح الكوتش أن الهدف من المباراة الأولى كان اختبار قدرات اللاعبين الجدد.

هذا وعلق المتحدث على حادثة دخول المناصر إلى أرضية الميدان قائلا : " الشيء السلبي الوحيد هو دخول المناصر الى أرضية الميدان ، الفوضى أمر غير مقبول".





وبخصوص بلايلي قال بلماضي إنه يتمنى أتمنى أن تكون معلومة فسخ عقد بلايلي مع بريست غير صحيحة، مشيرا إلى أنه "عليه الصبر وأن يحاول فرض نفسه".