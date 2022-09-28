أسعار النفط عند هذه العتبة



تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في ظل توقعات بارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة، ويتزامن ذلك مع مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في العالم الأمر الذي سيؤثر على الطلب.

وحسب بيانات موقع "بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.53 بالمائة إلى 77.30 دولار للبرميل.

في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.45 بالمائة إلى 85.02 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة أمس ارتفاع مخزونات الخام بواقع 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 من شهر سبتمبر الجاري. كما ينتظر المتعاملون في أسواق النفط صدور البيانات الرسمية حول المخزونات من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.