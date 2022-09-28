استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في اشتباكات بجنين

أستشهد شاب فلسطيني وأصيب آخران يوجدان في حالة حرجة جراء اقتحام الجيش الصهيوني صباح اليوم الأربعاء لمخيم جنين، وسط تقارير عن إطلاق قوات الاحتلال صاروخا مضادا للدروع تجاه منزل في منطقة جنين. وذكر ت وسائل إعلام أن دبابة أطلقت قذيفة قرب قرية طورة الغربية في جنين "بعد رصد تحركات مشبوهة" قرب الجدار الفاصل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها: "استشهاد مواطن برصاصة في الرأس)، وإصابة تسعة آخرين بجروح مختلفة، بينهم حالتان خطيرتان برصاص في الصدر، خلال العدوان الصهيوني على جنين".

وأفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصدر فلسطيني، قوله إن "اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم جنين بالضفة الغربية، خلال محاصرتها منزل عائلة الشهيد رعد حازم، كما منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة المحاصرة في شارع مهيوب في مخيم جنين".

وقال المتحدث باسم جيش الكيان في بيان مقتضب إن قوات الاحتلال تشن أعمالا عسكرية في منطقة مخيم جنين، دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل، فيما أفادت وسائل إعلام بأنه "تم إطلاق نار في مخيم جنين".

ومن جانبه، ذكر موقع "عرب 48" أن اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم الأربعاء بين فلسطينيين والقوات الصهيونية في مخيم جنين، وأشار نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى إصابة شاب برصاص الاحتلال في الصدر، وحالته حرجة.

وحسب الموقع، فقد اقتحمت قوات الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة مدينة جنين ومخيمها في ساعات الصباح، وحاصرت منزل عائلة الشهيد رعد خازم في المخيم، وخلال ذلك وقعت اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وعناصر جيش الكيان.