أسعار الغاز في أوروبا ترتفع بأكثر من 10 %

ارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، اليوم الأربعاء، بأكثر من 10 بالمائة، وتجاوزت العقود الآجلة للوقود الأزرق مستوى 2000 دولار لكل ألف متر مكعب.

واستهلت العقود الآجلة للغاز لشهر أكتوبر المقبل، حسب مؤشر أكبر مركز أوروبي "تي.تي.آف TTF" التعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 10.8بالمائة إلى مستوى 2047.3 دولار لكل ألف متر مكعب.

وبدأت أسعار الوقود الأزرق في الأسواق الأوروبية صباح أمس بالصعود، حيث ساهمت التقارير حول الأضرار التي تعرضت لها أنابيب "السيل الشمالي" في زيادة المخاوف حول إمدادات الغاز من روسيا.

وسرعت أسعار الغاز مساء أمس من صعودها في ظل مخاوف من توقف إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بعد بيان شركة "غازبروم" الروسية بشأن شركة "نافتوغاز" الأوكرانية. ويوم أمس الثلاثاء، رفضت "غازبروم" بشكل قاطع مطالب "نافتوغاز" حول "البدء في إجراءات التحكيم" حول نقل (ترانزيت) الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية.

وقالت الشركة الروسية، إنه لا ينبغي سداد رسوم الخدمات التي لا يقدمها الجانب الأوكراني، واعتبرت أن موقف الشركة الأوكرانية غير الودي يمكن أن يعرضها لعقوبات من قبل روسيا، الأمر الذي سيمنع "غازبروم" من الوفاء بالتزاماتها تجاهها، بما في ذلك الدفع.