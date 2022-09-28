بودبوز يخضع لبرنامج خاص

كشف اليوم الأربعاء، تقرير سعودي أن إسماعيل إبراهيم، المعد البدني في فريق الأهلي الأول لكرة القدم، يعمل على تكثيف تدريبات اللياقة للجزائري رياض بودبوز والأنغولي باستوس لاعبَي الفريق، لضمان وصولهما إلى الجاهزية التامة قبل مواجهة جدة ضمن الجولة السادسة من دوري الأندية الدرجة الأولى، وفق ما جاء عبر صحيفة " الرياضية".

وشارك الثنائي في لقاء الفريق التجريبي أمام العين، حيث خاض باستوس 45 دقيقة قبل الخروج لعدم اكتمال جاهزيته، بينما لعب بودبوز 75 دقيقة.

وكان يوسف عنبر، الذي يقود تدريبات الفريق حاليًّا حتى وصول الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أوصى الجهاز المكلف بالتحضر البدني بتكثيف التحضيرات للثنائي من أجل الوصول إلى " الفورمة" المطلوبة.