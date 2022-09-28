إدارة مركب محمد بوضياف ترّد على اتحادية ألعاب القوى

أكدت إدارة مركب محمد بوضياف أنها تتأسف وتستنكر التصرفات الغير مسؤولة التي بدرت من طرف الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى فيما يخص الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها في بيان رسمي.

واعتبرت الإدارة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك أن هذه الوقفة التي ليس لها محل من الإعراب نظرا لكل ما وفرته وتوفره إدارة المركب لهذه الأخيرة ولرياضي النخبة خاصة، بدون أي مقابل.

وجاء عبر المصدر ذاته:" في الوقت الذي وجب فيه على هذه الاتحادية أن تولي اهتماما برياضيي النخبة وتسعى لتوفير الجو الحسن، تحضيرا للاستحقاقات القادمة، أصبحت هي من تساهم في زعزعة الاستقرار وخلق جو من الفوضى التي لا تصب في صالحها ولا في صالح الرياضة خاصة".

وختم:" بما أن هذه الأخيرة لم تحترم الاتفاقية المبرمة بينها وبين إدارة المركب ولم تلتزم بتوصيات رئيس الجمهورية وكذا وزارة الشباب والرياضة التي تؤكد على توفير عناية خاصة برياضيي النخبة، فإن إدارة المركب ستتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة ردا على هذه التصرفات وتلتزم بتطبيق القانون الداخلي للمركب".