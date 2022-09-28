تغيير مكان وموعد مباراة مولودية الجزائر-أولمبي الشلف

كشف اليوم الموقع الرسمي، للرابطة المحترفة لكرة القدم أنه تم تحديد موعد ومكان إجراء مواجهة مولودية الجزائر ضد أولمبي الشلف.

وحسب الصفحة الرسمية للمولودية على الفايسبوك، فإن اللقاء سيلعب يوم الإثنين المقبل على أرضية ميدان الدار البيضاء بداية من الساعة الثالثة والنصف عصرا.

ووفق المصدر، ذاته فإن المواجهة كانت مقررة يوم الأحد المقبل على ملعب" مبروكي سالم" بالرويبة، لكنه تم إجراء تغييرات بسبب برمجة مباراة نادي بارادو أمام اتحاد خنشلة على الملعب ذاته. وختمت الرابطة بأن قرار التغيير جاء بناء على طلب من مولودية الجزائر.