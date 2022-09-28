هذا هو سبب ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية

أكد المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة سامي قلي أن ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية راجع إلى توقف عجلة الإنتاج في السنوات الماضية، بسبب جائحة كورونا وعودتها بوتيرة منخفضة مقارنة بما كانت عليه قبلها مؤكدا في السياق ذاته أن وزارة التجارة رافقت الدخول المدرسي من خلال استحداث نقاط بيع الأدوات المدرسية "أسواق الرحمة " التي وصل عددها إلى 78 سوقا عبر القطر الوطني.

وأوضح سامي قلي، اليوم الأربعاء في تصريح للإذاعة الوطنية، أن هذه الأسواق لبت الطلبات المشروعة للمواطنين وأعطت ديناميكية للدخول الاجتماعي بشهادة الجميع وعلى رأسهم أولياء التلاميذ.

وأبرز قلي تضافر جهود كل الفاعلين من مختلف القطاعات لإنجاح هذه العملية، مضيفا بالقول " باشرنا في هده التحضيرات مند بداية شهر أفريل من السنة الجارية حيث كانت هناك اجتماعات مكثفة مع كل الشركاء والفاعلين سواء كانت هيئات رسمية أو قطاعات وزارية وبالأخص المهنيين والمنتجين المحليين حيث التمسنا لديهم حسا كبيرا بالمسؤولية".

وشدد قلي على توفر الجزائر على إمكانيات الاستثمار في هذا المجال بفضل قانون الاستثمار وكذا الخبرة الكبيرة التي اكتسبها المستوردون والمهنيون البالغ عددهم اليوم 58 مهنيا العديد منهم اليوم يستثمر في إنتاج الأدوات المدرسية.