قمة الجزائر.."قمة بدون ورق"

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء بالجزائر، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، في إطار التنسيق المتواصل للجهود مع السلطات الجزائرية، التي تقوم بآخر الترتيبات لاستكمال إعداد القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وأضاف بيان وزارة الخارجية، أن"الوزير لعمامرة ترأس جلسة العمل التي عقدت بمشاركة وفدي الجانبين، لاستعراض كافة الجوانب التنظيمية والتدابير، التي اتخذتها السلطات الجزائرية لاستقبال الوفود العربية في أحسن الظروف"، كما رحب الوزير "بدعم أمانة الجامعة العربية ومرافقتها الدائمة للجزائر طيلة المسار التحضيري للدورة الـ 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة".

من جانبه، أعرب السفير حسام زكي "عن امتنان أمانة الجامعة العربية لكل أجهزة الدولة الجزائرية على ما تبذله من جهود وما سخرته من إمكانيات وتسهيلات، وعن ارتياحه لما سجله والوفد المرافق له من جاهزية مختلف المرافق التي ستحتضن القمة".

كما أشاد المسؤول بالجامعة العربية "بحرص السلطات الجزائرية على أدق التفاصيل التنظيمية واللوجستية بما يضمن نجاح هذا الموعد الهام"، منوها على وجه الخصوص بمبادرة الجزائر لأن تكون القمة الـ 31 "قمة بدون ورق"، وهو ما يعد سابقة في تاريخ اجتماعات جامعة الدول العربية.