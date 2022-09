La journaliste Zineb El Mili sera enterrée demain

La dépouille de la journaliste et Moudjahida, Zineb El Mili, décédée samedi à l’âge de 87 ans, suite à une maladie chronique, est arrivée cet après midi à l’aéroport international Houari Boumediene à Alger.

Elle a été reçue par le ministre des Moudjahiddine et ayant droit El Aïd Rebigua, le conseiller du président de la République, chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, ainsi que par le conseiller du président de la République chargé de la culture et de l’audiovisuel Ahmed Rachedi ainsi que par la famille de la défunte et nombre de Moudjahiddine.

La défunte sera inhumée jeudi au cimetière de sidi Yahia à Alger.