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اتفاقيات جديدة لسوناطراك

مال و أعمال
28 سبتمبر 2022 ()
ف.ن
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أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" عن توقيع اتفاقيات بينها وبين مجمع الطاقة الإيطالي إنيل، في إطار عقودهم لشراء وبيع الغاز الطبيعي الموجه للأسواق الإيطالية والإسبانية.

وأفاد بيان لسوناطراك، أنه ووفقا لبنود مراجعة الأسعار التعاقدية، اتفق الطرفان على تعديل سعر البيع، تماشيا وظروف السوق، وأجمعا على توريد كميات إضافية لعام 2022 وكذلك على إمكانية توريدات إضافية في السنوات القادمة.

وأكد الطرفان خلال التوقيع على هذه الاتفاقيات رغبتهما في تعزيز الشراكة التقليدية بين سوناطراك ومجمع إنيل، مما يسمح بتوطيد العلاقة التجارية في مجال الغاز الطبيعي وضمان استقرار وأمن إمدادات الغاز وبالتالي المساهمة في تعزيز الأمن الطاقوي للزبناء.

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