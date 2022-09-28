15 دولة في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى تسقيف الأسعار

دعت 15 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد أقصى لأسعار الغاز على مستوى الاتحاد، كإجراء طارئ لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

ودعت الدول الـ15، في رسالة إلى مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، إلى اقتراح فوري بغرض وضع حد أقصى لسعر الغاز ووجوب تطبيقه على عمليات التسليم القادمة من الخارج، وعلى المعاملات التي تتم داخل الاتحاد الأوروبي أيضا.

ولم توضح الرسالة بالتفصيل الكيفية التي سيكون عليها هذا الحد الأقصى للسعر، لكن الدول الـ15 رأت أن "وضع حد أقصى للأسعار يمكن أن يحد من الضغوط التضخمية".

ووقعت على الرسالة كل من بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا.

يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي طلبت من المفوضية، في وقت سابق من الشهر الجاري، التوصل إلى اقتراح بشأن الحد الأقصى لسعر الغاز إلا أن الإجراءات المقدمة حتى الآن ركزت فقط على الضرائب وعلى الحد من الطلب.