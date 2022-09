Nouveaux accords entre Sonatrach et Enel

La compagnie nationale des hydrocarbures SONATRACH a annoncé, ce mercredi, la signature d’accords avec le Groupe énergétique italien Enel, dans le cadre des contrats d’achat et de vente de gaz naturel pour les marchés italien et espagnol, lit-on dans un communiqué de Sonatrach.

Conformément aux clauses contractuelles de révision de prix, les deux Parties ont convenu d’ajuster les prix de vente en tenant compte des conditions de marché et ont convenu sur la fourniture de volumes supplémentaires pour 2022 ainsi que sur la possibilité d'approvisionnements supplémentaires dans les années à venir, poursuit le communiqué.

Lors de la signature de ces accords, les parties ont confirmé leur volonté de renforcer le partenariat historique entre SONATRACH et le Groupe ENEL, permettant de consolider la relation commerciale dans le domaine du gaz naturel, assurant la stabilité et la sécurité des approvisionnements en gaz et contribuant ainsi à renforcer la sécurité

énergétique des clients, conclut le communiqué.