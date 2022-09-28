حكار يتحدث عن إمدادات الغاز إلى إسبانيا

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أنه لا يمكن رفع إمدادات الغاز المصدرة إلى إسبانيا.

وقال حكار خلال ندوة صحفية، بعد توقيع اتفاقيات مع شركة "إنيل" الإيطالية تخص مراجعة الأسعار، إن القرار راجع إلى قدرات النقل التي لا تسمح بذلك، مؤكدا أن المفاوضات مع الجانب الإسباني حول مراجعة الأسعار قد انتهت، في حين سيتم توقيع اتفاقية سيعلن عنها لاحقا.

وكشف توفيق حكار عن إتمام سوناطراك مفاوضات مراجعة الأسعار مع 6 من زبائنها من أصل 11 زبون، فيما لا تزال العملية متواصلة مع 5 آخرين.

وأضاف حكار، أن الاتفاقيات المبرمة مع "إينل" والتي دامت 6 أشهر تضمنت رفـع كميات الغاز الموجهة وضخ كميات إضافية إلى هذه السوق خلال سنتي 2023 و2024، مبرزا أن سوناطراك تربطها علاقة تعاقدية طويلة المدى بدأت تعود إلى سنة 2001.

فيما رفض الكشف عن الأسعار والكميات الإضافية الموجهة للسوق الإيطالية في إطار الالتزام بسرية بنود العقد، مشيرا إلى أن الاتفاقية من شأنها فتح آفاق شراكة بين سونطراك و"إينل" لتمديدها على المدى المتوسط والبعيد.