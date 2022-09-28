إحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر المغرب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (10) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، في حين ضبطت مفرزة أخرى خلال عملية بحث وتمشيط بالمنيعة، بندقية (01) رشاشة FMPK و(535) طلقة وأغراض أخرى، حسب ما أفاد بيان وزارة الدفاع الوطني.

وفي حصيلة للجيش، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 سبتمبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني، أنه في إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، (39) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (14) قنطار و(17) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط (121015) قرصا مهلوسا.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (100) شخصا وضبطت (38) مركبة و(312) مولدا كهربائيا و(155) مطرقة ضغط و(06) أجهزة للكشف عن المعادن و(30) طن خليط خام الذهب والحجارة وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، فيما تم توقيف (30) شخصا وضبط (07) بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب تقدر بـ (36,5) طن وكذا (73) قنطار من مادة التبغ و(10971) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا بكل من الأغواط وبسكرة والوادي وبرج باجي مختار وسطيف وباتنة ووهران. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات معتبرة من الوقود تُقدر بـ (29660) لتر بكل من برج باجي مختار وتمنراست والوادي.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (209) أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (165) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.