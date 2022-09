Approvisionnement de l’Espagne en gaz : Ce qu’a dit Hakkar

Le président directeur général de Sonatrach, Toufik Hakkar, a affirmé que le groupe Sonatrach ne peut fournir des approvisionnements supplémentaires de gaz à l’Espagne.

Dans une conférence de presse qu’il a animée cet après midi, Hakkar a expliqué cette décision par les capacités de transport qui ne sont pas suffisantes. Les négociations avec la partie espagnole sur la révision des prix se sont achevées et qu’un accord sera signé et annoncé prochainement.

Dabs ce cadre, Hakkar a révélé que Sonatrach a conclu des négociations de révision des prix avec 6 de ses clients et que 5 autres sont en cours.

Les accords conclus avec Enel ont duré 6 mois et ont porté sur la fourniture d’approvisionnements supplémentaires à ce marché durant les années 2023 et 2024 affirmant que Sonatrach a des contrats à long terme avec ce partenaire qui remontent à 2001.