سكيكدة: توقيف 6 أشخاص مبحوث عنهم

كشفت خلية الاتصال لدى أمن ولاية سكيكدة في بيان لها وزع مساء اليوم الأربعاء على الصحافة عن توقيف ستة أشخاص خطيرين مطلوبين لدى العدالة محل أوامر بالقبض وحسب البيان فإن عملية التوقيف كانت وجيزة حيث وضعت الفرقة المفوضة القضائي مكنت عناصر الفرقة من تحديد مكان تواجد المعنيين والقاء القبض عليهم حيث تم توقيف شخص محل أمر بالتوقيف عن تهمة جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة السرقة باستعمال العنف صدر ضده حكم بـ 3 سنوات حبس نافذة، والموقوف الثاني صدر ضده حكم بـ5 سنوات عن تهم الفعل المخل بالحياء ضد قاصر وجنحة إبعاد قاصر وجنحة حمل شخص لا يخضع للعقوبة بسبب صفته لارتكاب جنحة السرقة .

كما تمكن فوج عملياتي تابع لذات الفرقة من توقف شخصين اخرين مطلوبين لدى العدالة محل أمر بالقبض عن تهم جنحة السرقة بالتعدد محل حكم بـ2 و18 شهرا حبس نافذا، كما تم توقيف شخص آخر محل أمر بالقبض متابعة بجنحة الانخراط في عصابة الأحياء صدر ضده حكم بـ 3 سنوات حبسا نافذا.