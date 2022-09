Air Algérie augmentera le nombre de vols

La compagnie aérienne nationale "Air Algérie" compte porter, dès le mois d'octobre prochain, le nombre de vols à 78% par rapport aux niveaux pré-Covid-19, a fait savoir, mercredi à Alger, son président directeur général (PDG), Yacine Benslimane.

Lors d'une séance d'audition tenue avec la Commission des transports et des télécommunications à l'Assemblée populaire nationale (APN), Benslimane a indiqué que la compagnie comptait augmenter ses vols pour atteindre 78% par rapport aux niveaux atteints en 2019, précisant que le taux actuel tournait autour des 68%.

La crise Covid-19 avait contraint Air Algérie à réduire de 50% le nombre de ses vols dans le cadre des efforts visant à endiguer la propagation du coronavirus, rappelle le premier responsable de la société.

Air Algérie a adopté un nouveau programme stratégique pour atteindre progressivement les niveaux d'avant la pandémie, tout en développant son réseau en Afrique et vers les pays du monde, outre le renforcement de sa flotte, et ce, en application du programme du Gouvernement 2021-2025.

La compagnie entend exploiter l'aérogare d'Alger comme plateforme de correspondance aéroportuaire (HUB), l'objectif étant de basculer de la stratégie traditionnelle consistant à assurer le transport des voyageurs d'un point vers un autre, pour arriver à prendre en charge le transport des voyageurs faisant escale en Algérie.

La compagnie aérienne nationale poursuivra l'élargissement de son réseau vers l'Afrique, l'Asie et l'Europe tout en augmentant le nombre de vols, a-t-il souligné, ajoutant que les pays concernés seront connus ultérieurement.

S'agissant du paiement électronique, Benslimane a rappelé que la Compagnie était parmi les entreprises pionnières ayant recouru à ce type de paiement, adopté dès 2008 puis développé à partir de 2016.

Relevant que la Compagnie était consciente de l'importance du paiement électronique étant un impératif permettant de consolider la compétitivité, garantir la continuité du service et améliorer le niveau des services, il a fait savoir le site web d'Air Algérie enregistrait plus de 11 millions de visites par an.

Le PDG d'Air Algérie a dévoilé, dans le même contexte, le développement d'une nouvelle application sur Smartphones en 2022 dédiée à la réservation des billets de manière plus facile, une application qui a été téléchargée plus de 500.000 fois.

Concernant la vente en ligne des billets, il a fait état de plus de 317.000 tickets réservés en 2019, suivis d'une baisse due à la pandémie de Covid-19 à 156.000 en 2020 avant de remonter à 271.000 en 2022.

Les ventes des billets via internet ont augmenté en 2022 enregistrant du début janvier à la fin d'août plus de 420.000 billets.

Evoquant le service d'acquisition des billets via les centres d'appel, Benslimane a indiqué que ce service avait permis à la compagnie de réaliser 15 millions d'euros à l'étranger. Quelque 276.000 appels téléphoniques ont été enregistrés au niveau des centres d'appel.

Concernant les perspectives de l'entreprise, Benslimane a évoqué la généralisation de certains services intelligents et le lancement d'un nouveau site web plus efficace avant la fin de l'année.

Le Pdg d'Air Algérie a évoqué, par ailleurs, des obstacles entravant les efforts de développement des services électroniques. Il a cité, à ce titre, le plafonnement des transactions bancaires, en ce sens qu'il n'est pas possible actuellement d'acheter un billet dépassant 50.000 DA via les cartes magnétiques en circulation dans le pays.