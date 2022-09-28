تنسيق لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا

بحث الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو بمكتبه في مدينة جدّة، مع الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا عبد الصمد اليزيدي، جملة من القضايا بما فيها ظاهرة الإسلاموفوبيا، وضرورة التّعاون من أجل القضاء عليها، فضلًا عن قضايا أخرى مثل الأطعمة الحلال وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وقام عبد الصمد اليزيدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، بزيارة إلى الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في مقره بجدة، الأربعاء الفائت.



وأكّد الدكتور قطب مصطفى سانو حرص المجمع على التّنسيق والتّعاون والتّواصل مع المؤسسات والمجالس والمراكز الإسلامية المعتدلة داخل دول المجتمعات المسلمة، منوّهًا بأنّ المجمع على استعداد لتوفير جميع إمكاناته العلمية والفكرية لخدمة قضايا المجتمعات المسلمة، وتقديم الحلول النّاجعة والأجوبة الشّافية للنّوازل والقضايا الّتي تهمّهم، وذلك أملًا في أن يصبحوا حلقة وصل بين العالم الإسلامي ومجتمعاتهم فيما يعود بالنّفع والخير على الجميع.



من جهته، أكّد الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا على حرص المجلس وجموع مسلمي ألمانيا على التّعاون والتّنسيق مع المجمع لخدمة جملة من الأهداف الهامة وتطوير الكادر الأكاديمي للمجلس من أئمة ودعاة، وتنظيم النّدوات والمؤتمرات العلمية المشتركة داخل ألمانيا من أجل استفادة جميع المسلمين هناك، إلى جانب مشاركة علماء الدّين المسلمين الألمان في فعاليات المجمع، خاصة في الدورة السنوية، والاستفادة من الأبحاث العلمية الثريّة والقيّمة الّتي يصدرها المجمع باستمرار، معبّرًا عن سروره وامتنانه لهذه الفرصة لزيارة المجمع.



