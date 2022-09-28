دعوات فلسطينية لمواصلة الزّحف والرّباط بالأقصى

دعت الهيئة الوطنية لإسناد الداخل المحتل إلى استمرار الزّحف والاحتشاد والرّباط في الأقصى المبارك؛ للتّصدّي لاقتحامات المستوطنين ومخطّطات الاحتلال.



وحيّت الهيئة، في بيان لها، فلسطيني الداخل المحتل المرابطين المدافعين عن الأقصى، وشدّت على أيديهم الطّاهرة في مواجهة اقتحامات المستوطنين واعتداءات جنود الاحتلال، وقالت إنّ “شعبنا الفلسطيني في ذكرى ‘هبّة القدس والأقصى’ يتوحّد حول قضيته المركزية في الداخل وفي كافة أماكن وجوده”. واقتحمت مئات المستوطنين، صباح أول أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك، في اليوم الثاني لما يسمّى رأس السنة العبرية، بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال. واحتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، وصدحوا بالتّكبيرات، وأدّوْا صلاة الضُّحى، في حين تحصّن بعض الشبّان داخل المصلّى القبلي وألقوا المُفَرقعات، وأصدروا أصواتًا مختلفة لإرباك المستوطنين وقوات الاحتلال. واعتدت قوات الاحتلال على المرابطات والنّساء في المسجد الأقصى، ومنعتهنّ من الجلوس على إحدى مصاطبه، واعتقلت عددًا من الشبان والمرابطات.



