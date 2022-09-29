أسعار النفط تتراجع

عادت أسعار النفط، اليوم الخميس، للتراجع في ظل مخاوف اقتصادية بنقص الطلب على الخام، وكانت الأسعار قد صعدت أمس بعد بيانات أمريكية حول مخزونات الخام وإنتاج النفط في البلاد.

وبحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.12 بالمائة إلى 81.23 دولار للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.14 بالمائة إلى 88.30 دولار للبرميل.

وأغلقت أسعار النفط تعاملات أمس عند مستوى 89.32 دولار للبرميل لمزيج "برنت"، وعند 82.15 دولار للبرميل للخام الأمريكي. وجاء الارتفاع في ظل انخفاض احتياطيات النفط التجارية في الولايات المتحدة بواقع 215 ألف برميل خلال أسبوع، وتراجع الإنتاج بسبب إعصار "إيان"، والضغوط المرتبطة بارتفاع الدولار.