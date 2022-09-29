أمطار رعدية على 15 ولاية

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس تساقط أمطار رعدية مصحوبة في بعض الأحيان بحبات البرد على عدة ولايات بغرب ووسط البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي إن أمطار رعدية مصحوبة في بعض الأحيان بحبات البرد ستتساقط بداية من الساعة الثالثة من فجر يوم غد الجمعة إلى غاية الساعة الثالثة بعد الظهر تتراوح كمينها بين 20 و40 ملم تمس ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، عين الدفلى وغليزان. بالإضافة إلى ولايات سيدي بلعباس والجزائر العاصمة والبليدة.

كما ستنتقل هذه الأمطار التي تقدر كميتها بين 20 و30ملم لاحقا يومي الجمعة وصباح السبت المقبل إلى ولايات النعامة، بشار، بني عباس وتندوف.

كما حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس من هبوب رياح قوية مصحوبة في بعض الأحيان بأمطار على عدة ولايات بوسط وغرب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر إن رياحا قوية تتخللها زخات الأمطار قد تصل سرعتها إلى 70 كلم في الساعة ستهب بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، غين تيموشنت، وهران وتلمسان.