سطيف: وفاة طفل غرقا في مسبح

حولت فرق الحماية المدنية لدائرة العلمة مساء أمس جثة غريق في مسبح بالهواء الطلق ببلدية بازر سكرة في ولاية سطيف إلى مستشفى العلمة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان لها، إن فلاقها بالعلمة تدخلت بعد عصر الأربعاء لنقل جثة طفل متوفي غرقا في مسبح بالهواء الطلق في مزرعة خاصة بدوار فيض غريب بلدية بازر السكرة شرق سطيف.

وأضاف نفس المصدر إن الضحية البالغ من العمر عشر سنوات وجد على حافة المسبح متوفيا، حيث تم إخراجه من داخل حوض الماء قبل وصول نجدة الحماية المدنية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المسبح يبلغ طوله 12مترا وعرضه ستة أمتار وعمقه بين 1.2متر إلى 2مترين اثنين، حيث تم نقل جثة الضحية إلى مستشفى العلمة بعد استكمال المصالح المختصة تحقيقاتها في ظروف هذا الحادث.