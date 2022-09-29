1.5 مليون جرعة لقاح لمواجهة الأنفلونزا الموسمية

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا ومدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة الدكتور جمال فورار أمس عن استلام مليونين ونصف المليون جرعة من اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية تحسبا لحملة التلقيح.

وأكد الدكتور فورار على هامش اليوم الدراسي بمناسبة احياء اليوم العالمي لمكافحة داء الكلب المصادف لـ 28 سبتمبر أن وزارة الصحة استلمت مليونين ونصف المليون جرعة من اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية تتواجد على مستوى معهد باستور تحسبا لحملة التلقيح التي ستنطلق بداية من الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر القادم.

وأوضح ذات المسؤول بالمناسبة أنه وكالمعتاد سيتم توزيع جزء من هذا اللقاح على المؤسسات الاستشفائية والجوارية والجزء الآخر على الوكالات الصيدلانية الخاصة.

وكشف من جهة أخرى إن لقاح هذه السنة سيكون رباعيا أفضل من لقاحات السنوات الماضية التي كانت ثلاثية مما سيضمن تغطية واسعة للفيروسات المنتشرة خلال موسم البرد والمتعلقة بالأنفلونزا. وأضاف الدكتور فورار من جانب آخر أن حملة التلقيح ستدوم الى غاية مارس 2023 وستستهدف فئة المسنين والنساء الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.