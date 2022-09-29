العاصمة: انقطاع الماء بهذه البلديات

تقوم شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" اليوم الخميس، بأشغال إصلاح تسرب على مستوى قناة رئيسية لنقل المياه الشروب بقطر 1000 ملم بإقليم بلدية تسالة المرجة.

وأوضحت "سيال" في بلاغ موجه لزبائنها، إن انقطاع الماء سيكون بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة ليلا، وسيمس بلديات بابا حسن: كليا ودرارية: كليا ودالي إبراهيم على مستوى منطقة عين الله.

وأكدت "سيال" بأنّ عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب في هذه البلديات ستستأنف تدريجيا خلال ليلة الخميس إلى الجمعة التي توافق30 سبتمبر 2022.

وقدمت شركة سيال اعتذاراتها للزبائن عن الازعاجات الناتجة عن هذه الأشغال، وتضع تحت تصرفهم رقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع.