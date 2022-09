Pluies orageuses dans 15 wilayas

Le BMS classé orange précise que les précipitations qui oscilleront entre 20 et 40mm toucheront les wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent , Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Ain Defla, Relizane, Sidi Bel Abbès, Alger et Blida. La validité du bulletin s’étendra de 3h à 15h vendredi.

Des pluies oscillantentre 20 et 30mm toucheront ensuite les wilayas de Naama, Béchar, BeniAbbès et Tindouf vendredi et samedi matin.