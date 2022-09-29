بلعريبي يحدد موعد تسليم ملعب تيزي وزو

يقوم صبيحة اليوم الخميس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، بزيارة تفقدية لمعاينة أشغال إنجاز ملعب تيزي وزو الجديد. وكشف خلال جولته حول مختلف أرجاء وملاحق الملعب عن جاهزيته للتسليم مع نهاية السنة الجارية وحلول السنة الجديدة 2023.

كشف وزير السكن أن الأشغال بملعب تيزي وزو التي استؤنفت شهر أوت الماضي، عرفت تقدما ملحوظا بعدما كانت متوقفة لأكثر من سنتين، مشيرا إلى حرص رئيس الجمهورية على متابعة مدى تقدّمها بعد توقف دام لأكثر من سنتين.

وأوضح بلعريبي، أن نسبة الأشغال بملعب تيزي وزو الذي يتسع لأكثر من 50 ألف متفرج بلغت 45 بالمائة، على أن يتم الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وقال بلعريبي: " تم الشروع في وضع الكراسي وسيتم الانتهاء منها في الفاتح نوفمبر المقبل. بالإضافة كذلك إلى زرع العشب الطبيعي، ويمكن القول بأن الملعب سيكون جاهزا للتسليم مع حلول نهاية السنة الجارية أو بداية السنة الجديدة 2023.

ومن جهته أكد مدير التجهيز لولاية تيزي وزو إسماعيل سعيدي لـ "الخبر" أن الأشغال تسير بوتيرة متسارعة لاحترام موعد تسليم الملعب المقرر في حدود نهاية السنة الجارية.