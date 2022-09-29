الوزير الأول يؤكد على تحسين خدمات النقل لتطوير القطاع السياحي

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم، على ضرورة مواجهة الاعتراف بتسجيل نقائص على مستوى الخدمات، وهو ما يتعين على المؤسسات الوطنية للنقل، من أجل تداركه تحقيق الانطلاقة التي تسعى الجزائر على بعثها لتوطيد تواجدنا إفريقيا ومع الدول الشقيقة.

وشدد الوزير الأول في كلمة له مع مدير الجوية الجزائرية، على هامش الصالون الدولي للسياحة، أن الجزائر تراهن على التواجد في أعماق إفريقيا وتوطيد العلاقات خاصة مع الدول الشقيقة ورفع عدد الرحلات وفتح خطوط جديدة سواء جويا أو بحريا.

وفي كلمته على مستوى جناح "نرجو من الخطوط الجوية الجزائرية أن تساير هذه النهضة وأن تواكب نوعية الخدمات"، مضيفا "الاعتراف بالنقص فضيلة والعمل على تدارك النقائص على مستوى كل الخدمات هو ما يجب التركيز عليه"

وافتتح الوزير الأول رسميا الطبعة الـ 21 للصالون الدولي للسياحة والأسفار الذي ستتواصل فعالياته من 29 سبتمبر إلى 02 أكتوبر الداخل، بقـصر المعارض في العاصمة، بينما كان مرفوقا بوفد وزاري يتشكل من وزراء النقل، والتجارة، والشؤون الدينية والأوقاف، بالإضافة إلى وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.