الوزير الأول يدعو الجوية الجزائرية إلى تحسين الخدمات

أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة على افتتاح الطبعة الـ 21 للصالون الدولي للسياحة والأسفار والتي ستنظم إلى غاية 2 أكتوبر القادم.

وفي حديثه مع إحدى الوكالات السياحية، أكد الوزير الأول على ضرورة مراجعة الأسعار لتمكين المواطن الجزائري من التعرف على مختلف مناطق الوطن.

من جهة أخرى، دعا الوزير الأول مدير الجوية الجزائرية، إلى ضرورة مسايرة ومواكبة نوعية الخدمات الموجودة على مستوى الخطوط الجوية الأخرى مؤكدا وجود نقائص على مستوى الخدمات التي تقدمها شركة الخطوط الجوية الجزائرية.