وهران: ورشة سرية تستعمل مسحوق حفظ الجثث في لحم الدواجن

كشفت منظمة حماية المستهلك، أنه تم العثور على مادة حافظة "مسحوق حفظ الجثث " بكميات معتبرة تم استعمالها على اللحوم الحمراء والبيضاء في ورشة سرية يوهران.

وحسب ما جاء في الصفحة الرسمية في الفايسبوك لرئيس منظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي، فإنه في خرجة ميدانية قام بها مكتب وهران لمنظمة حماية المستهلك رفقة الأمن الحضري 11 والشرطة العلمية ولجنة الصحة والنظافة العمومية لبلدية وهران وأعوان الرقابة لمفتشية التجارة وهران وسط، تم الوقوف على حالة ورشة سرية تقوم بتقطيع لحوم الدواجن وفصل عظامها للتحضير المباشر في المطاعم.

وأضاف ذات المسؤول، أن الورشة وجدت في حالة كارثية تنعدم لأدنى شروط النظافة. والأسوأ، هو وجود كمية معتبرة من مادة حافظة لا يتم استعمالها في اللحوم الحمراء والبيضاء.