برلمان: 300 مسجل لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة

كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، إن بيان السياسة العامة للحكومة، الذي تم إيداعه الأسبوع الفارط لدى مكتب المجلس، سجل إيداع أكثر من 300 طلب تدخل حول مضمونه، سيتم عرضها خلال جلسة علنية الإثنين القادم تخصص لعرض البيان على النواب من طرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.

وقال بوغالي، في تصريح للصحافة على هامش إطلاق شبكة البرلمانيين المهتمين بالمناخ والبيئة، إن "بيان السياسة العامة تم إيداعه الأسبوع الفارط لدى المجلس وأعطينا وقتا موسعا للكتل البرلمانية حتى يكون هناك تحضير في المستوى المطلوب ".

وأكد إن الكتل البرلمانية "تعمل على قدم وساق لإعداد المداخلات التي سيفوق عددها 300 مداخلة تعرض في 3 أكتوبر المقبل"، مؤكدا أن الهدف من هذا هو تحقيق "تميز في الآداء" وأن تكون تدخلات النواب "في المستوى".

ويتناول بيان السياسة العامة للحكومة، من خلال 5 فصول كبرى، حصيلة النشاطات والأعمال التي أنجزتها مختلف القطاعات الوزارية خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2021 إلى غاية أوت 2022.