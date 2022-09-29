استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، رئيس مجلس إدارة مجمع توسيالي، فؤاد توسيالي، بحضور عضو مجلس إدارة المركب المكلف بالعمليات بالجزائر، والرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة إن المحادثات بين الطرفين تركزت حول حالة علاقات التعاون بين الشركات في القطاع المنجمي ومجمع توسيالي وكذا الشراكة وفرص الاستثمار لا سيما فيما يتعلق باستخدام خامات حديد منجم غارا جبيلات لتموين مركب الحديد والصلب "توسيالي" ببطيوة في وهران.

وفي هذا السياق تقرر إعداد دراسة تقنية وتجارية حول إنشاء وحدة صناعية لمعالجة خامات حديد منجم غارا جبيلات.

وأعرب وزير الطاقة والمناجم عن استعداد القطاع لتعزيز وتوسيع التعاون مع مجمع توسيالي.