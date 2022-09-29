الجزائر تحتضن اجتماع الاتحاد الإفريقي للمحضرين القضائيين

احتضنت الجزائر اليوم، اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للمحضرين القضائيين، بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الجزائريين، بحضور أغلبية الأعضاء وبحضور مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، ممثلا عن وزير العدل، عبد الرشيد طبي.

واستضاف منظمو النشاط السفير السابق، جودي نور الدين، لتقديم كلمة حول "دور الدبلوماسية الجزائرية في تقوية العلاقات في إفريقيا.

وذكر الدبلوماسي وهو مجاهد وعضو جيش التحرير الوطني، أنه لم يمارس الدبلوماسية مع الدول الإفريقية، وإنما يقوم بعمل تعاون ومساعدة وتضامن، مشيرا إلى أن للجزائر تاريخ حافل مع الدول الإفريقية.

وانتقد المتحدث سلوكيات وسياسة المملكة المغربية، فيما يتعلق بالتعاون مع الكيان الصهيوني أمنيا وعسكريا بما يهدد أمن المنطقة، بوصفه كيانا عنصريا كان يدعم نظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا.

ولأول مرة ينعقد المجلس بهذه الأغلبية، وفق رئيس الهيئة، آلان نغونغون سيمي، الذي اعتبر أن عضوية المحضرين القضائيين الجزائريين حجر أساسي في الهيئة القارية، ونراهن على هذا المكتب لتحقيق أهداف إفريقيا.

وقال آلان نغونغون سيمي، أنه آجرى محادثات مع وزير العدل عبد الرشيد طبي وتطرقا إلى الكثير من المسائل وانشغالات المحضرين.

من جانبه، قال رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الجزائريين، دحمبري إن احتضان الجزائر لاجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، هو فرصة لزملائنا الأفارقة لاطلاعهم على الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة عموما ومهنة المحضرين بصفة خاصة، حتى تضطلع بمهمة إنفاذ القانون.

بدوره، قال مدير الشؤون المدنية، أحمد علي صالح، في رسالة قرأها نيابة عن وزير العدل، إن الجزائر ستظل وفية للعمق الإفريقي، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية، يؤكد على التزامه بتقديم كل المساعدة التي يراها المحضرون مناسبة لترقية المهنة، بما فيها تمكينهم من مقر إداري لتعزيز حضورهم وتنسيقهم مع زملائهم بالجزائر.