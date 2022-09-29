مغانم "الخضر" في تربص سبتمبر..

أعاد الفوز أمام نيجيريا الروح للمنتخب الوطني، الذي يتماثل تدريجيا للشفاء من "مرض" الإقصاء من المشاركة في مونديال قطر، بدليل أنه حقق، أول أمس، الانتصار الخامس على التوالي منذ نهاية شهر مارس من السنة الفارطة، تاريخ المباراة المشؤومة أمام الكاميرون في ملعب تشاكر بالبليدة، انتصار تحقق أمام فريق نيجيري قوي جاء إلى وهران للثأر.

تربص شهر سبتمبر بتاريخ "الفيفا" وبغض النظر عن النتيجتين في الوديتين أمام غينيا يوم 23 سبتمبر ونيجيريا في الـ 27 من نفس الشهر، يبدو أنه كان ناجحا بكل المقاييس، واستخلص خلاله المدرب الوطني، جمال بلماضي العديد من العبر التي ستفيد المنتخب مستقبلا في الاستحقاقات الرسمية القادمة، بدءا بـ "كان" الكوت ديفوار 2024 ومونديال 2026، شرط أن تدعيم المنتخب بلاعبين بإمكانهم إعطاء الإضافة اللازمة للمنتخب في بعض المناطق الحساسة.

النقطة الإيجابية الأولى تكمن في الحفاظ على ديناميكية الفوز في المباريات التي نلعبها داخل الديار أو خارجه، وهو ما يعني أن أثار الهزيمة أمام "الأسود الجموحة" في الـ 29 من شهر مارس الفارط، بدأت تزول، لأنه من الصعب تحفيز اللاعبين في هذه الفترة بالذات، لاسيما مع تأجيل الجولتين الرسميتين لتصفيات كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار.

ثقافة الفوز مهمة أيضا من الناحية المعنوية للاعبين، الذين حاولوا في هذا التربص إظهار كل ما لديهم لتعويض ما فاتهم، وهو ما ترجمه المدافع المحوري عيسى ماندي عندما صرخ بأعلى صوته في إحدى تدخلاته أمام المنافس النيجيري، رغم أن المباراة أمام "النسور" ودية لا أكثر.

النقطة الإيجابية الثانية تجلّت في عودة المدرب الوطني جمال بلماضي إلى ما عهدناه سابقا في قراراته التكتيكية الصائبة التي غالبا ما رجّحت الكفة للمنتخب، لاسيما في نهائيات كأس أمم إفريقيا بمصر عام 2019، وما "الكوتشينغ" الصائب لبلماضي، أول أمس، في المرحلة الثانية من المباراة أمام نيجيريا، إلا دليل على ذلك، بإدخاله لبن طالب مكان زرقان، طالبا من زروقي التقدم إلى الأمام رفقة بن ناصر، وهو ما منح الأفضلية للمنتخب الذي حد من هجمات المنافس وسمح أيضا لرفاق بن سبعيني من تسجيل الهدف الثاني عن طريق عطال.

تغييرات بلماضي هي الأخرى صنعت الحدث في المباراة أمام نيجيريا، وهو ما جعله يتفوق تكتيكيا على المدرب جوزي بيسيريو، رغم امتلاك هذا الأخير للاعبين ينشطون في أعرق الأندية الأوروبية.

النقطة الثالثة الإيجابية والتي تحسب لبلماضي أيضا، هي العودة الموفّقة لنبيل بن طالب، الذي سيكون الورقة الرابحة للمدرب الوطني لتحصين القاطرة الدفاعية للمنتخب والتي عرفت بعض الهفوات التنظيمية، إلى غاية دخول بن طالب الذي منح ذلك الأمان الذي عهدناه سابقا مع قديورة بتدخلاته الموفقة وبمساعدته الفعالة للخطة الخلفية.

بن طالب ليس الوحيد الذي تألق في هذا التربص أو بالأحرى في المباراة الأخيرة أمام نيجيريا، بل هناك لاعبين آخرين من أمثال توبة الذي أدى 90 دقيقة في المستوى.

تربص شهر سبتمبر الذي اختتم، أمس، أثبت وللمرة الألف، أن الجزائر تملك جوهرة بأتم معنى الكلمة والمتمثلة في اسماعيل بن ناصر الذي يعتبر قيمة ثابتة للمنتخب الوطني، وهو ما جعل المدرب الوطني يصرح في الندوة الصحفية التي تلت مباراة نيجيريا ولإبعاد العين عنه يقول "ربي يحفظه"، مشبّها إياه بنجوم كروية عالمية من أمثال إينييستا الإيطالي والكرواتي مودريتش.

كل هذه النقاط الإيجابية لا تعني أن المنتخب الوطني وصل وأن قاطرة "الخضر" قد عادت للسكة، بل بالعكس، هنا يبدأ العمل بنوع من الأريحية، لأن مشوارا طويلا وعملا كبيرا ينتظر المنتخب الوطني للوصول إلى الجاهزية والمستوى الذي ظهر به في "كان" مصر، ولن يتسنى ذلك إلا من خلال ضخ دماء جديدة مستقبلا، لأنه من غير المعقول البقاء بنفس التركيبة البشرية، لاسيما في القاطرة الأمامية للمنتخب وفي صناعة اللعب أو التنشيط الهجومي الذي كان ثقيلا جدا، وهو ما سمح للمنافسين الغيني والنيجيري من الوصول في العديد من المرات إلى منطقة الحارس زغبة بسهولة.