سكيكدة: توقيف عناصر عصابة أحياء

أحيل مساء اليوم الخميس 8 أشخاص ينشطون ضمن عصابة أحياء أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة ومنهم ذوي سوابق القضائية.

المشتبه فيهم كانوا بصدد التحضير لشجار بالأسلحة البيضاء والتنقل الى الاحياء المجاورة، وهي المعلومات التي تحصلت عليها مصالح الشرطة التي تنقلت على الفور الى حي الممرات بوسط مدينة سكيكدة، وفور مشاهدة الاشخاص للشرطة قاموا بالفرار اين معظمهم دخل لإحدى العمارات ليتم تطويقها وتوقيف ثمانية أفراد بالطوابق العليا مع استرجاع 11 سيفا، 4 سكاكين، سلسلة حديدية، عصي ومؤثرات عقلية قام المشتبه فيهم بإخفائها في أماكن مختلفة من العمارة.

المشتبه بهم توبعوا بجملة من التهم منها انشاء وتنظيم عصابة أحياء الانخراط في عصابة أحياء حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي حيازة أدوية ذات خصائص مؤثر عقلي الإخلال بالنظام والسكينة العامة.