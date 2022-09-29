هذا ما استهلكه الجزائريون من وقود سنة 2021

في وقت تعيش فيه الدول الغربية مضاعفات سياسات ترشيد استهلاك الوقود وارتفاع تكلفة استهلاك البنزين، شهدت الجزائر - حسب تقديرات سلطة ضبط المحروقات - زيادة في الاستهلاك الوطني للوقود بلغ 15.6 مليون طن، منها 3.6 مليون طن بنزين، وقد كان مستوى الاستهلاك الوطني للوقود يقدر سنة 2020 بنحو 12.59 مليون طن 2020 مقابل 14.4 مليون طن في سنة 2019.

يتضح من خلال الأرقام المسجلة زيادة مستويات الاستهلاك في ظرف ما بعد كوفيد، فضلا عن انتعاش النشاط، موازاة مع تسجيل اكتفاء وطني في مجال المواد البترولية، حيث لم تستورد الجزائر وقودا منذ 2020. وشهد الاستهلاك الوطني للوقود ارتفاعا في 2021 ببلوغ 15.6 مليون طن، منها 9.7 مليون طن من المازوت، و3.6 مليون طن من البنزين، و1.3 مليون طن من غاز البترول المميع وقود. كما تضمن هذا الاستهلاك كذلك أكثر من مليون طن من غاز البترول المميع. وكانت سلطة ضبط المحروقات قد أعلنت في أرقام سابقة عن 12.59 مليون طن من استهلاك الوقود خلال سنة 2020 و14.4 مليون طن في سنة 2019.

وفي سياق ارتقاب تسجيل انتعاش اقتصادي خلال الأشهر القادمة، فإن سلطة ضبط المحروقات لا تستبعد استيراد كمية من المازوت تتراوح بين 300.000 إلى 400.000 طن، وتبقى هذه الكمية في تقدير السلطة ضئيلة مقارنة بالاستهلاك السنوي الذي قدر السنة الماضية بنحو 9.7 مليون طن، أي أن الكميات المرتقب استيرادها تبلغ نحو 4.1 في المائة كأقصى حد من مجموع الاستهلاك الوطني لسنة 2021.

وقد أشار رشيد نديل، رئيس سلطة الضبط، في تصريح للإذاعة الوطنية، إلى أن مجمع سوناطراك بصدد تطوير تقنيات من أجل الرفع من إنتاج المازوت في الجزائر، الذي قد يتحقق في ظرف ستة إلى ثمانية أشهر، مضيفا أن "هذه الإجراءات التقنية ستسمح بتقليص اللجوء إلى الاستيراد". مستطردا أن دخول مصفاة حاسي مسعود في الإنتاج، سيسمح بالحصول على فائض من إنتاج المازوت.

وثمن المسؤول ذاته بالجهود المبذولة من قبل كلا من سوناطراك ونفطال في تعميم استعمال البنزين دون رصاص، الذي عوض جميع الأنواع الأخرى من البنزين منذ جويلية 2021، واصفا هذه العملية "بالناجحة" لكونها سمحت باقتصاد مبالغ كبيرة من العملة الصعبة.

وفي حديثه عن الاستهلاك الوطني من غاز البترول المميع وقود، أشار نديل إلى تحويل 850.000 مركبة إلى استعمال غاز البترول المميع وقود، منها 50.000 خلال السداسي الأول من سنة 2022، فيما بلغ الاستهلاك الوطني من هذا الوقود حوالي 1.3 مليون طن في سنة 2021.

وعلى صعيد آخر، تعرف شبكة توزيع الوقود توسعا متواصلا، حيث تشير أرقام سلطة ضبط المحروقات، إلى إحصاء 2750 محطة خدمات على المستوى الوطني، منها أكثر من 1400 محطة تابعة للقطاع الخاص، مقابل نحو 1350 محطة لشركة نفطال.

في هذا الصدد، منحت السلطة خلال السداسي الأول من 2022 تراخيص لفتح 28 محطة جديدة، كما أن ما بين 120 إلى 125 ملف طلب الحصول على تراخيص لفتح محطات خدمات جديدة توجد قيد الدراسة. وقد وجه رئيس سلطة ضبط المحروقات دعوة إلى مراجعة هامش الربح لأسعار الوقود الذي لا يسمح سوى بـ "تغطية تكاليف" محطات الخدمة، معتبرا أن "زيادة الأسعار ببضع سنتيمات ستكون كافية".