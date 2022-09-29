وهران: توقيف شبكة مختصة في تنظيم رحلات "الحراقة"

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمرسى الحجاج (وهران) من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر متكونة من أربعة أشخاص, حسبما أستفيد اليوم الخميس من ذات السلك الأمني.

وجاءت هذه العملية بناء على معلومات مفادها وجود أشخاص يقومون بتنظيم وتدبير رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وقد باشرت ذات المصالح تحقيقاتها التي أسفرت عن توقيف أفراد الشبكة الواحد تلوى الآخر.

وتم خلال هذه العملية حجز قاربين مزودين بمحركين وأربعة صفائح بنزين بسعة 30 لتر.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة ,سيتم تقديم أفراد هذه الشبكة أمام الجهات القضائية المختصة ، وفق ذات المصدر.