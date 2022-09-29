كنفدرالية الصناعيين تدعو لاقتناء المنتوج الوطني

شارك رئيس كنفدرالية المنتجين والصناعيين الجزائريين، عبد الوهاب زياني لليوم الثالث، في فعاليات الأيام الدراسية المنظمة من طرف المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، في اطار المحاضرات حول المواطنة التشاركية.

وأكد زياني خلال مداخلته على الدور الذي تقوم به المؤسسات الانتاجية والاقتصادية في ترسيخ روح المواطنة الاقتصادية عند العامل والمسير وذلك من خلال خلق بيئة عمل نوعية تتوافق مع اهتمامات وحاجات ورغبات العمال، وتحسين بيئة العمل بمختلف الأبعاد التنظيمية والوظيفية والمادية والاجتماعية.

وقال زياني أن الارتقاء بروح المواطنة الاقتصادية والأثر الايجابي لها يتم من خلال إبراز وتمكين العلاقات الانسانية في سلوك المواطنة الاقتصادية، والاهتمام بمشاركة العمال في صنع القرارات التي تهم المؤسسة.

ونبه نفس المصدر الى نقطة مهمة تتعلق بضرورة ترسيخ روح المواطنة في علاقات العمل، والمسؤولية التي تقع على عاتق مسيري المؤسسات الإنتاجية، مشيرا الى أن نجاح مؤسساتنا واقتصادنا لا يعتمد على سن القوانين وإيجابياتها، بل يجب أن نضع نصب أعيننا الاهتمام بالعنصر البشري، من خلال السعي لأن يشعر العامل بأنه جزء أساسي من النجاح، وبالتالي يقدم إنتاجا يتماشى والمعايير، ويدفع المستهلك إلى اقتناء المنتوج الوطني اقتناعا بجودته، بعيدا عن الشعارات السياسوية.