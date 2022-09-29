"الشان": هذ هو قرار الكاف بخصوص ملعب عنابة

قررت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم بناء على تقرير لجنة المعاينة والتفتيش التابعة لها استبعاد مدينة عنابة من تنظيم نهائيات كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين المقررة بالجزائر مطلع العام المقبل.

وعلى ضوء هذا ستجري الدورة المقبلة على ملاعب براقي الذي سيحتضن مباريات المجموعة 1 وملعب 5 جويلية الذي سيحتضن مباريات المجموعة الثانية وملعب الشهيد حملاوي الذي سيحتضن مباريات المجموعة الثالثة.

وأخيرا ملعب ميلود هدفي بوهران الذي سيحتضن مباريات المجموعتين الرابعة والخامسة (المجموعتين تتشكل من 3 منتخبات يتأهل الأول فقط).

هذا وتجري عملية القرعة مساء هذا السبت بأوبرا الجزائر بحضور رئيس الكاف موتسيبي وقد وجهت الفاف الدعوة لنجوم الكرة الجزائرية من كل الاجيال يتقدمهم الثلاثي ماجر وبلومي وعصاد.