الإنفلونزا أو البرد الشديد قد تكون مؤشراً على أزمة قلبية وشيكة!

لطالما كانت الأعراض مثل سيلان الأنف، والعطس أو السعال المستمر، والصفير علامات لا لبس فيها على إصابتك بنزلة برد أو دور إنفلونزا شديد.



ومع ذلك، هذه العلامات قد تشير أيضاً إلى مشاكل في القلب.



إذا كنت تعاني من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا يصاحبها حالة من الغثيان والدوار، فقد يكون ذلك علامة رئيسية على وجود حالة خطيرة وشيكة، واقترابك من الإصابة بأزمة قلبية.



هناك بعض الأعراض الشائعة للإنفلونزا والنوبات القلبية التي قد تختلط على الشخص المصاب، وحتى الأفراد المقربين من حوله.



الأعراض الصحية المشتركة بين الأزمة القلبية والبرد



الاستفراغ والغثيان.

الدوار والدوخة.

العرق البارد.

الإعياء والإجهاد الشديد.



ونظراً لتكرار تلك الأعراض عند الإصابة بحالات صحية مختلفة، فإن الطبيب المعالج هو الشخص المناسب للتمييز بين أعراض النوبة القلبية والإنفلونزا وأدوار البرد الشديدة.



إن إدراك العلامات الصامتة للنوبة القلبية أمر مهم، لكنه لا يفعل شيئاً إذا تجاهلتها. حتى إذا لم تكن متأكداً من إصابتك بنوبة قلبية، يجب مراجعة الطبيب المتخصص في أقرب فرصة.



وفي حين أن هذه العلامات لا تعني دائماً أنك تعاني من أزمة قلبية، فمن الأفضل توخي الحذر. تزداد فرص النجاة من النوبة القلبية كلما أسرعت في الحصول على علاج طارئ.



وتذكر أن أفضل طريقة للوقاية من النوبات القلبية في المقام الأول هي فحص قلبك، وتقليل المخاطر بطرق أخرى مثل الحفاظ على ضغط الدم والكوليسترول عند مستويات جيدة، وتجنُّب القلق والتوتر اليومي.