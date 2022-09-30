اضطراب جوي على هذه الولايات

تشهد ولايات بغرب البلاد ووسطها وجنوبها اليوم الجمعة تساقط أمطار رعدية تكون في بعض الأحيان مصحوبة بحبات البرد ورياح قوية مثيرة لزوابع رملية، حسبما أفادت نشرية خاصة لمسالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضحت ذات المصالح نشرية من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي إن أمطارا رعدية تتخللها في بعض الأحيان تساقط حبات البرد ستتهاطل بداية من فجر هذا الجمعة إلى غاية الساعة التاسعة لصبيحة يوم غد السبت على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، عين الدفلى، غليزان ومعسكر.

بالإضافة إلى ولايات سيدي بلعباس، البيض، البليدة، الجزائر العاصمة وبومرداس.

وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة في هذه الولايات طوال مدة صلاحية هذه النشرية بين 20 و40 ملم.

وستنتقل هذه الأمطار بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر وتستمر حتى الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد السبت على ولايات النعامة، بشار، بني عباس وتندوف.

وتقدر كمية التساقط بين 20 و30 ملم. من جهة أخرى نبهت الأرصاد الجوية إلى هبوب رياح قوية مثيرة لزوابع رملية وتطاير الرمال على ولايات المنيعة وتيميمون وأدرار.