أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، يوم الخميس، بعد موافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، "حركة واسعة" في سلك الأمناء العامين للولايات، حسب ما أفاد به بيان للوزارة، هذا نصه الكامل:

"بعد موافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، يوم الخميس 3 ربيع الأول عام 1444 هجرية، الموافق لـ 29 سبتمبر 2022، حركة واسعة في سلك الأمناء العامين للولايات شملت: ترقية اثنان وعشرون (22) إطارا بصفتهم أمناء عامين بالولايات:

1 - بوسماعت دياب، بولاية أدرار.

2 - صابر محمد، بولاية الشلف.

3 - بوطهراوي عمر، بولاية أم البواقي.

4 - يحياوي سعيد، بولاية بجاية.

5 - مولاي علي، بولاية بسكرة.

6 - يزة رابح مراد، بولاية البويرة.

7 - دحماني خالد، بولاية تمنراست.

8 - معطلي بوحجر، بولاية تبسة.

9 - زمالي فوزية، بولاية تلمسان.

10 - بركان كمال، بولاية جيجل.

11 - طاهر قوادري بوعبد الله، بولاية سكيكدة.

12 - مشيش عمرو، بولاية عنابة.

13 - معمري محرز، بولاية قسنطينة.

14 - ختال الحاج، بولاية المسيلة.

15 - عطال عمراني، بولاية إليزي.

16 - بن الزاير بودربالة، بولاية سوق أهراس.

17 - مصنوعة كريمة، بولاية تيبازة.

18 - سلمي عبد القادر، بولاية ميلة.

19 - قهار علي، بولاية عين تموشنت.

20 - وادي إبراهيم، بولاية تيميمون.

21 - سعيداني نور الدين، بولاية بني عباس.

22 - حدادة مراد، بولاية إن قزام.

* تحويل سبعة (07) أمناء عامين نحو ولايات أخرى:

1 - دحو مصطفى، من ولاية البويرة إلى ولاية قالمة.

2 - حريزي سليم، من ولاية عنابة إلى ولاية الجزائر.

3 - تلي خيرة، من ولاية قالمة إلى ولاية البيض.

4 - بطيوي عبد الكريم، من ولاية المسيلة إلى ولاية بومرداس.

5 - بن جيمة عبد القادر، من ولاية برج بوعريريج إلى ولاية سطيف.

6 - بن فليس محفوظ، من ولاية الطارف إلى ولاية برج بوعريريج.

7 - مجوبي سامي، من ولاية عين تموشنت إلى ولاية الطارف.

* كما تم إنهاء مهام كل من السيدتين مزيان نسيبة، الأمينة العامة لولاية الشلف، و بوخدمي سليمة، الأمينة العامة لولاية البيض، لتكليفهما بوظيفة أخرى.

* من جهة أخرى، تم إنهاء مهام عشرة (10) أمناء عامين بالولايات ويتعلق الأمر بالسادة: 1 - نواصر إبراهيم، بولاية بسكرة.

2 - بوزيان العربي، بولاية تبسة.

3 - منية جمال، بولاية تلمسان.

4 - حموش جمال الدين، بولاية الجزائر.

5 - بن قويدر عبد الكريم، بولاية جيجل.

6 - مكي قدور، بولاية سطيف.

7 - كانم مولود، بولاية سكيكدة.

8 - دلال محمد، بولاية تيبازة.

9 - شلف محمد، بولاية بني عباس.

10 - نقيب ربيع، بولاية إن قزام".