أسعار النفط تعكس اتجاهها وتصعد من جديد

عاودت أسعار النفط اليوم الجمعة الارتفاع بعد انخفاض تم تسجيله في مطلع التعاملات، وتتجه الآن عقود الخام العالمي مزيج "برنت" نحو مستوى 90 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.19بالمائة إلى 82.20 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.19بالمائة أيضا إلى 89.54 دولار للبرميل.

وقبل ذلك في التعاملات الصباحية كانت أسعار النفط في المنطقة الحمراء، حيث تم تداول خام "برنت" عند 87.93 دولار للبرميل، والخام الأمريكي عند 80.82 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أغلقت تعاملات أمس عند 88.49 دولار للبرميل لخام "برنت" وعند 81.23 دولار للبرميل للخام الأمريكي.