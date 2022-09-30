الشلف: النيران تلتهم سيارات ودراجات نارية في المحشر البلدي

التهمت النيران ست سيارات وسبع درجات نارية في حريق اندلع بمحشر بلدية الشلف.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية لولاية الشلف في بيان لها، إن مصالحها سجلت صبيحة اليوم الجمعة احتراق ست سيارات وسبع دراجات نارية بمحشر السيارات لبلدية الشلف المحاذي لخط السكة الحديدية بحي مداحي.

وأضاف نفس المصدر إن فرق الإطفاء للوحدة الرئيسية تمكنت من اخماد الحريق المندلع في حدود الساعة السابعة صباحا ومنعه من الانتشار إلى باقي المركبات المركونة بداخله في حين تم تسجيل احتراق كلي لــ 07 دراجات نارية ولسيارة من نوع رونو ترافيك واحتراق جزئي لــ: 05 سيارات أخرى.

وفي وقت تبقى فيه أسباب الحريق مجهولة، تم فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة لمعرفة ملابسات الحادث.